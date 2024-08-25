اليوم السابع
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الأزهر يدين هجمات الاحتلال على الأراضي اللبنانية ويحذر من خطورتها

الأحد، 25 أغسطس 2024 08:00 م
الأزهر يدين هجمات الاحتلال على الأراضي اللبنانية ويحذر من خطورتها الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر
كتب لؤى على

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 الأزهر: لا سبيل لتجنب التصعيدات الخطيرة التي تشهدها المنطقة سوى وقف العدوان على غزة 

أدان الأزهر الشريف ما يقوم به الاحتلال من استمرار زعزعة الاستقرار في المنطقة ‏والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي العربية اللبنانية من قصف طائرات الاحتلال، بما يزيد من ‏وتيرة الحرب التي يشنها الكيان المحتل على الأراضي الفلسطينية وشمال دولة فلسطين المحتلة، مشددًا على أنه لا سبيل لوقف تلك التصعيدات الخطيرة التي تشهدها المنطقة سوى الوقف الفوري للعدوان على غزة.

وحذر الأزهر من خطورة هذه التداعيات على أمن المنطقة واستقرارها، ويطالب الجميع بالتدخل الفوري ووقف هذا التصعيد الذي يهدف إلى توسيع رقعة العدوان والصراعات في المنطقة، والاستمرار في أعمال القتل والإرهاب وإطالة أمد العدوان على غزة؛ بل ‏والعمل على توسيع رقعة هذه الحرب الجائرة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الأخلاقية في إعلاء سلطة القانون الدولي والمواثيق ‏الدولية لوقف هذا الإرهاب المتواصل ومحاسبة كل قيادات الاحتلال على جرائم الحرب التي يمارسها خلال هذه  المجازر التي لم تتوقف يومًا على مدى أحد عشر شهرًا.

 







لبنان

الازهر الشريف

فلسطين

الحرب

الأزهر يدين هجمات الاحتلال على الأراضي العربية اللبنانية




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