استشهاد 5 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى لمناطق متفرقة من قطاع غزة

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استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الأحد في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة تركزت على الوسط والجنوب.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مدفعية الاحتلال شنت قصفا مكثفا على مدينة دير البلح ومفترق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق طائرات الاحتلال المسيرة النار باتجاه الفلسطينيين في محيط ملعب العنان بدير البلح؛ ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة العشرات.



وأشارت الوكالة إلى أن طفلا استشهد متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها في قصف لمجموعة من المواطنين بمنطقة "بطن السمين" جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع قبل 10 أيام، وانتشلت فرق الإنقاذ والدفاع المدني شهيدا من بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 40 ألفا و334 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93 ألفا و356 مصابا.