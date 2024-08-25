استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة

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استشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون، اليوم /الأحد/، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وتركزت على مدينة غزة وجنوب القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها "إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين أمام ورشة تصليح مركبات في شارع الصليب الأحمر بحي الشيخ نصر وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين، كما استشهد مواطنين جراء قصف الاحتلال على حي البيوك وسط خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال منطقة السطر الشرقي".



واستشهد أربعة مواطنين وجرح آخرون جراء قصف الاحتلال سيارة في منطقة ميراج شمال مدينة رفح، إلى جانب استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال الحربية منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة.



وفي مدينة غزة، استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف منزل في شارع السكة بحي الزيتون شرقي مدينة غزة، بالإضافة إلى قصف طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية لعائلة السلول في محيط مفترق العيون بمنطقة النصر شمال مدينة غزة؛ ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 40 ألفا و405 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93 ألفا و468 مصابا.



كما أصيب، اليوم، شاب بجروح وكدمات إثر اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب في منطقة نبع العوجا شمال مدينة أريحا.. ونقلت (وفا) عن مصادر أمنية قولها "إن جنود ملثمين من جيش الاحتلال داهموا منطقة شلال العوجا شمال أريحا، واختطفوا الشاب ليث عوينة واعتدوا عليه بالضرب المبرح، ما أدى لإصابته بجروح وكدمات قبل أن يتركوه قرب حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية"، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى المستشفى التركي بمدينة طوباس.

كما اقتحم مستعمرون تجمع عرب المليحات بالمعرجات شمال غرب أريحا، ونفذوا عمليات استفزازية ضد المواطنين.



وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، لـ(وفا)، "إن عددا من المستعمرين اقتحموا تجمع عرب المليحات في منطقة المعرجات، وأطلقوا أغنامهم في خطوة استفزازية لإزعاج السكان البدو في المنطقة والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم"، لافتا إلى أن اعتداءات المستعمرين باتت تتكرر بشكل يومي.