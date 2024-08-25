إنشاء المعهد الفني في علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف اليوم، لجنة الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للموافقة علي إنشاء المعهد الفني في علوم تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمقر كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة والذي سيعد أول معهد علي مستوي الشرق الأوسط، جاء ذلك بحضور الدكتور وليد فاروق عميد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتور أسامة قرني عميد كلية التربية، والدكتور محمد حماد هندي العميد السابق لكلية التربية.

وأكد الدكتور منصور حسن، أنه تم إعداد لائحة المعهد الفني لعلوم تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث تواكب سد العجز في سوق العمل المحلي بمراكز ومؤسسات تأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات وتلبية احتياجات سوق العمل في وظيفة معلم مساعد أخصائي تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للمعايير العالمية والاتجاهات الحديثة في الكفايات المهنية لإعداد فريق العمل متعدد التخصصات في الخدمات المساندة لذوي الاحتياجات بما يتماشى مع حاجة المجتمع المصري بصفة خاصة، والعربي بصفة عامة.

وضمت اللجنة الدكتورة أمل عبد الفتاح سويدان رئيسا ، وعضوية كل من الدكتور محمد رجب فضل الله بكلية التربية جامعة العريش، والدكتورة امال العرباوي استاذ متفرغ بكلية التربية جامعة بورسعيد، والدكتور راشد صبري محمود أستاذ متفرغ بكلية التربية جامعة بورسعيد، والدكتور ماجد محمود أبو العنين أستاذ متفرغ بكلية التربية جامعة عين شمس، والدكتور رمضان محمد رمضان مساعد وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن مصطفى عبدالقادر عميد كلية التربية جامعة مطروح، والدكتور محمد أنور إبراهيم عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية، والدكتور ياسر الجندي عميد كلية التربية جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمود علي أحمد قائم بعمل عميد كلية التربية جامعة العريش، والدكتورة شيرين محمد أحمد دسوقي عميد كلية التربية جامعة بور سعيد، والدكتور إيهاب سيد شحاته عميد كلية التربية جامعة السويس، والدكتور مدحت محمد حسن عميد كلية التربية جامعة قناة السويس، والدكتور على عبد ربه حسين عميد كلية التربية جامعة المنصورة، والدكتورة أماني محمد عبد العزيز عميد كلية التربية جامعة دمياط، والدكتور حمدي حسن عبد الحميد عميد كلية التربية جامعة الزقازيق، والدكتورة ناهد غنيم عميد كلية التربية جامعة المنوفية، والدكتور خميس محمد خميس عميد كلية التربية جامعة مدينة السادات، والدكتورة ايمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، والدكتورة صفاء شحاتة قائم بعمل عميد كلية التربية جامعة عين شمس، والدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس، والدكتور حسام حمدي عبد الحميد عميد كلية التربية جامعة حلوان، والدكتورة امال جمعة عبدالفتاح عميد كلية التربية جامعة الفيوم، والدكتور سيد عبدالعظيم محمد قائم بعمل عميد كلية التربية جامعة المنيا، والدكتور حسين طه عطا سالم قائم بعمل عميد كلية التربية جامعة سوهاج، والدكتور خيري أحمد حسين قائم بعمل عميد كلية التربية جامعة أسوان، والدكتورة بسمة بدر عميد كلية التربية الخاصة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.