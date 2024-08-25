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إسرائيل تعلن حالة الطوارئ 48 ساعة

الأحد، 25 أغسطس 2024 06:45 ص
إسرائيل تعلن حالة الطوارئ 48 ساعة وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت
أحمد علوى

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أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 48 ساعة.

وكان أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، عن تفعيل وضع خاص في الجبهة الداخلية، عقب قصف حزب الله لشمال الأراضي المحتلة.

ويسمح هذا القرار بفرض تعليمات وقيود على المستوطنين.

فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن سلطات الاحتلال قررت تعليق الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها بسبب الوضع الأمني وعلى خلفية الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوم جوي على لبنان، زاعماً أنه يأتي رداً على رصد استعدادات من جماعة "حزب الله" اللبنانية لإطلاق صواريخ وقذائف نحو إسرائيل.

 







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