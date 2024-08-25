إزالة 317 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن إزالة 317 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية الخاصة، وذلك خلال المرحلة الثانية من الموجة 23 لإزالة التعديات، وحتى الآن في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون.

وكشف محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 212 حالة تعد على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 19446 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 7 حالات تعد بالزراعة على مساحة 133 فدانا و5 قراريط، وإزالة 98 حالة تعد على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 2 فدان و18 قيراطا.



وشدد " سراج " على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة إلى النيابة المختصة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، موجها بالتنسيق بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد.