إزالة 17 حالة تعدى على مساحة 4640 م2 بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة أسوان، تنفيذ الحملات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، استكمالاً للجهود المبذولة من أجهزة المحافظة لإزالة التعديات على أراضى الدولة ضمن فعاليات الموجه الـ 23.

وفى هذا الإطار تم إزالة 17 حالة تعدى بمساحة 4640 م2 بمدن دراو وإدفو وأبو سمبل السياحية ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بالتنسيق مع حماية الأراضى الزراعية بإزالة 15 حالة تعدى بمساحة 4240 م2 داخل عدد من القرى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إزالة فورية لحالة تعدى على قطعة أرض كانت مخصصة لإقامة وحدة إسعاف بمساحة 300 م2 وذلك على طريق إدفو / مرسى علم، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بإزالة لحالة تعدى في المهد على أملاك الدولة بقرية العبابدة بمساحة 100 م2 .











