أخبار مصر.. وزارة التعليم: لن نلغى مادة الحاسب الآلى للثانوية العامة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلغاء مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

انطلاق فعاليات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت رعاية الرئيس السيسى

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بـ وزارة الأوقاف الذي يعقد في الفترة من (25 - 26) أغسطس 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئاسة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بعنوان: "دور المرأة في بناء الوعي" بمشاركة أكثر من 60 دولة بشخصيات فاعلة إقليميا ودوليا. وزير الخارجية لنظيره الكينى: يجب إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس إلتقى بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، الأحد، مع “موساليا مودافادي" رئيس الوزير الأول ووزير الخارجية وشئون المُغتربين الكيني، على هامش أعمال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد"، الذي يعقد بالعاصمة اليابانية طوكيو. كامل الوزير: لن نرفض طلبا للحصول على أراض صناعية من أى مستثمر جاد واصل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل سلسلة لقاءاته الاسبوعية مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول مناسبة لها وكذا التعرف على متطلبات العاملين بالقطاع الصناعي. وبعث كامل الوزير رسالة طمأنة للمستثمرين بشأن توفير الأراضي الصناعية قائلاً إنه لن يتم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أرض صناعية بمختلف القطاعات وفى حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بأسباب تأجيل منحه للأرض وذلك خلال فترة وجيزة من تاريخ تقدمه بطلب مستوفي الشروط لافتاً الى التنسيق بين وزارتي الصناعة والاسكان والمجتمعات العمرانية والذي تم من خلاله رصد شواغر الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة والتي سيتم الاعلان عنها في الفترة المقبلة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

تنسيق المرحلة الثانية.. التعليم العالى: لا مد لتسجيل الرغبات واليوم آخر موعد

أكد السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه لا مد مجددا لمواعيد تنسيق المرحلة الثانية، حيث من المقرر أن يغلق موقع التنسيق الإلكترونى تسجيل الرغبات أمام الطلاب فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، الأحد، وذلك فى ضوء قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى بمد باب إدخال الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية يوما إضافيا.

وزارة التعليم: لن نلغى مادة الحاسب الآلى للثانوية واسمها تكنولوجيا ريادة الأعمال.. ومعلم واحد يدرس مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوى

أجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تساؤلات حول إلغاء مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية، موضحة أنه لم يتم إلغاؤها، وهى مادة نشاط اختياري بالقرار الوزاري المنظم تحت اسم تكنولوجيا وريادة الأعمال والمشروعات، حيث يختار الطالب بين التكنولوجيا الحاسب الآلي) أو ريادة الأعمال والمشروعات، كما أجابت على سؤال حول من سيقوم بتدريس مادة العلوم المتكاملة بالصف الأول الثانوي؟ موضحة أنه سيقوم بتدريس مادة العلوم المتكاملة بالصف الأول الثانوي مدرس واحد فقط سواء مدرس فيزياء أو كيمياء أو أحياء، حيث تضم المادة مجموعة معارف متكاملة من العلوم.

تقارير إعلامية: مصر تتفق مع إسرائيل على سحب قواتها من المناطق المأهولة بالسكان أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل عن تقارير إعلامية إسرائيلية، بأن مصر وإسرائيل وصلتا لاتفاق على أن تنسحب القوات الإسرائيلية من المواقع القريبة من المناطق المأهولة بالسكان.

وزارة التعليم: تغيير المسمى الوظيفى لتسكين المعلم على تخصصه الأصلي وفق المؤهل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن فتح باب التقدم لتغيير المسمى الوظيفي لشاغلي وظائف المعلمين الذين تم تعيينهم على تخصص مخالف للمؤهل الدراسي الحاصلين عليه، وذلك لتدريس المادة التي تتفق مع مؤهله، ويشمل ذلك من تم تعيينهم على وظيفة معلم مساعد لتسكينهم على تخصصاتهم الأصلية طبقا لمؤهلاتهم. تنسيق المرحلة الثانية.. 330 ألف طالب يسجلون الرغبات بالموقع الإلكترونى أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الأحد، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025، بلغ حتى الآن 330 ألف طالب وطالبة. سعر الذهب اليوم الأحد يسجل 3465 جنيها للجرام عيار 21 استقر سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب في مصر ليسجل جرام الذهب عيار 24 وهو الأكثر مبيعا في مصر خلال هذا الشهر 3983 جنيها وسط توقعات بعودة صعود الذهب في البورصة العالمية مع فتح التداول مجددا. الذهب في مصر:

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