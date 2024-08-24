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"يا زهرة المدائن يا قدس" أغنية لفلسطين من قلب مهرجان العلمين.. فيديو

السبت، 24 أغسطس 2024 12:07 ص
"يا زهرة المدائن يا قدس" أغنية لفلسطين من قلب مهرجان العلمين.. فيديو فلسطين
كتب محمد شرقاوى

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ليلة مصرية فلسطينية فى مهرجان العلمين الجديدة، شهدت تقديم أغنية "يا زهرة المدائن يا قدس"، التي لاقت قبولا وتفاعلا كبيرا من جمهور مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.

 







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