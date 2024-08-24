وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد مستشفى القنطرة شرق المركزى لبدء التشغيل التجريبى

الإسماعيلية - صبرى غانم

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، مستشفى القنطرة شرق المركزي الجديد لمتابعة مستجدات الأعمال الجارى تنفيذها بالمستشفى.

واستهلت وكيل وزارة الصحة الزيارة بتفقد قسم الغسيل الكلوي بعد نقلة من مقره القديم إلى القسم المخصص له بالمستشفي الجديدة وإلتقت بالمرضى وإستمعت إليهم واطمئنت على إنتظام جلسات الغسيل الكلوى وأشادت بمستوى الخدمة بالقسم وتواجد الفريق الطبي وعدم وجود أى مشاكل أو معوقات.

وتابعت وكيل وزارة الصحة باقى الأقسام بالمستشفى وموقف توريد الفرش الطبي والغير طبي ووجهت بسرعة استكمال فرش الأقسام الذى تم توريده مؤخرا لتسريع وتيرة العمل بها استعدادا لبدء التشغيل الرسمى للمستشفى حيث تمثل إضافة نوعية وهامة للمنظومة الصحية بالمحافظة.

جدير بالذكر، أنه تم استلام مستشفى القنطرة شرق المركزي إداريًا بعد الإنتهاء من تطويرها يوليو الماضى والمستشفى حاليا بصدد نقل الخدمات الطبية تدريجيًا؛ استعداداً للافتتاح الرسمى وتخدم المستشفى حوالى 69 ألف نسمة بمنطقة القنطرة شرق وجلبانة.

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى، إلى أنه تم إنشاء مستشفى القنطره شرق المركزي على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتضم أقسام الاستقبال والطوارئ، وقسم الحضانات بسعة 7 حضَّانات، والعناية المركزة بسعة 9 أسرة، وقسم الداخلي بسعة 31 سريرا، وقسم الأشعة، والمعمل، وقسم العلاج الطبيعي، وقسم العيادات الخارجية بسعة 14 عيادة، وقسم الغسيل الكلوي بسعة 14 ماكينة، وقسم للعمليات بسعة 2 غرفة عمليات (صغرى، كبرى وعمليات للنسا والتوليد).

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لمتابعة معدلات العمل والأداء الخاصة بالمشاريع الإنشائية في القطاع الصحي وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

رافق وكيل وزارة الصحة دكتور مينا حليم مدير مستشفى القنطره شرق المركزي، ودكتور رضا سعيد مدير مكتب الدعم الفنى ودكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية الصحة بالإسماعيلية.