اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أغسطس 2024 04:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح

السبت، 24 أغسطس 2024 03:11 م
وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمراراً للزيارات الميدانية الدورية التي يقوم بها المستشار عدنان فنجرى وزير العدل لدور المحاكم ومكاتب الشهر العقاري، للوقوف على انتظام العمل خلال فترة العطلة القضائية ومدى الاستعداد للعام القضائي الجديد الذي سيبدأ في الأول من شهر أكتوبر القادم، انتقل الوزير صباح اليوم السبت إلى محافظة مطروح يرافقه عدد من مساعديه المختصين.

وتفقد وزير العدل مبنى محكمة مطروح الجزئية الذي تم رفع كفاءته، كما أجرى جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة، وقاعات الجلسات، وغرف المداولة، والمكتب الأمامي، واستراحة المحامين.

وعقد وزير العدل لقاءا مع قضاة محكمة الاستئناف وقضاة محكمة مطروح الابتدائية، وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار محمد مصطفى سالم - رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة مطروح الابتدائية، والمحامي العام لنيابة مطروح الكلية.

واستعرض الوزير خلال اللقاء جهود القضاة وأعضاء النيابة العامة في إنجاز الدعاوي القضائية، ورؤية وزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة، والحث على دقة وانتظام العمل والاستمرار في سرعة الفصل في الدعاوي وصولاً للعدالة المنشودة.

 

وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح (1)
وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح (1)

 

وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح (2)
وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح (2)

 

وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح (3)
وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح (3)

 

وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح (4)
وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح (4)

 

وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح (5)
وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح (5)

 

وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح (6)
وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح (6)

 

وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح (7)
وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح (7)

 

 







وزير العدل

محكمة مطروح

وزير العدل يتفقد محكمة

تطوير محكمة

تطوير محكمة مطروح




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة