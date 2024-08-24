وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى الأكاديمية العربية وعيادات طب الأسنان بالعلمين

محمد صبحى

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، عددًا من المنشآت الطبية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة والأكاديمية، بحضور أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

وافتتح الوزير المرحلة الأولي من مستشفى الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، الذي يُقام على مساحة 30 ألف متر مربع، ويتكون من دور أرضي و5 أدوار مُتكررة، وتتكون المرحلة الأولى من 8 عيادات تخصصية (عيادة العظام، عيادة الأنف والأذن، عيادة الرمد، عيادة الأطفال، عيادة أمراض الباطنة، عيادة الجراحة، عيادة الجلدية، عيادة النساء والتوليد)، بالإضافة إلى 3 قاعات دراسية و12 غرفة إقامة وغرفة عزل، بالإضافة إلى قسم الأشعة المتنقلة "أكو وموجات فوق صوتية".

ومن المُقرر أن تشمل المرحلة الثانية للمستشفى تجهيز قسم الطوارئ (الاستقبال، غرفة عمليات طوارئ، غرفة لحالات الطوارئ، غرفة عناية مركزة مجهزة بسبعة أسرة)، وقسم الأشعة، و3 قاعات دراسية بسعة 180 طالبًا، و35 غرفة بسعة 80 مريضًا، فيما تشمل المرحلة الثالثة غرف العمليات، والمعمل المركزي، وقسم الولادة، والصيدلة المركزية، وحدة الغسيل الكلوي، وقسم الأشعة).

كما افتتح الوزير مستشفى طب الأسنان الذي يحتوي على 4 عيادات تخصصية و4 عيادات أساسية لتدريب الطلاب وهي: العيادة الخضراء وتضم 74 وحدة أسنان، والعيادة البرتقالي وتضم 74 وحدة أسنان، والعيادة الزرقاء وتضم 43 وحدة أسنان، والعيادة الخارجية وتضم 11 وحدة أسنان، وتخدم كل عيادة غرفة تعقيم تحتوي على 8 أجهزة تعقيم بمحتوياتها وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية.

وافتتح الوزير عيادات طب الأسنان التخصصية والتي تتكون من 4 عيادات مُجهزة بأجهزة الليزر وأجهزة علاج العصب الحديثة وأجهزة التصوير الرقمي وتعتمد على الذكاء الاصطناعي والميكنة الرقمية، كما أن هذه العيادات مُتخصصة في بعض التخصصات الدقيقة، مثل طب الأسنان التجميلي وزراعة الأسنان وعلاج العصب التخصصي وعيادة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين، مشيدًا بأعمال التطوير التي تشهدها مستشفيات الأكاديمية والتي تُسهم في أداء رسالتها على النحو المنشود، وتقديم أفضل الخدمات الطبية اللائقة بالمواطنين المُترددين عليها، مشيدًا بالدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية بما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية متميزة في مختلف التخصصات لخدمة المواطنين في شتى القطاعات.

وأعرب أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن سعادته بافتتاح المنشآت الطبية الجديدة للأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تعُد نموذجًا ناجحًا لمؤسسات العمل العربي المُشترك، لافتًا إلى أنها تُعتبر صرحًا علميًا له تاريخ وخبرة كبيرة في تأهيل وتدريب وتطوير الكوادر البشرية ليكونوا قادرين على تقديم خدمات الرعاية الصحية بشكل لائق للمواطنين.

وأكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار أن مستشفيات الأكاديمية العربية حريصة على توفير جميع الاحتياجات الفنية الحديثة، والتدريب على أحدث المُستجدات التي تُسهم في الارتقاء بمهارات الكوادر الطبية والتطوير المُستمر في المجالات الطبية والصحية من أجل الارتقاء بمستوى الكوادر العاملة في المجال الصحي والخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين، مؤكدًا أن أعمال التطوير تمثل أحد جهود الجامعة في إطار السعي لتحقيق رؤية مصر 2030 وذلك فيما يتعلق بمحور الصحة، والذي يستهدف النهوض بصحة المواطنين.