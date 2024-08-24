اليوم السابع
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وزير أوقاف موريتانيا يشارك فى المؤتمر الدولى للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

السبت، 24 أغسطس 2024 01:06 م
وزير أوقاف موريتانيا يشارك فى المؤتمر الدولى للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يحيى لمرابط وزير الأوقاف بموريتانيا
كتب لؤى على

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وصل يحيى لمرابط وزير الأوقاف وزير الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى القاهرة اليوم للمشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي سيعقد بالقاهرة في الفترة من 25 – 26 أغسطس 2024م تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي".

وكان في استقبال وزير الأوقاف وزير الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.

وأعرب وزير الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية عن الشكر الجزيل للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في المؤتمر.

وأشاد وزير الأوقاف وزير الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية بعنوان المؤتمر، مؤكدًا أن موضوع المؤتمر يبرز أهمية المرأة ودورها الفاعل في المجتمع.

 







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