وزير أوقاف اليمن: المرأة مدرسة يتلقى فيها الإنسان التربية والتعليم والتنشئة الصالحة

كتب لؤى على

وصل محمد عيضة مهدي شبية وزير الأوقاف والإرشاد بالجمهورية اليمنية إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين لـ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي سيعقد بالقاهرة في الفترة من 25 - 26 أغسطس 2024م تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي".

وأشار وزير الأوقاف والإرشاد بالجمهورية اليمنية إلى أنه وصل إلى أرض الكنانة جمهورية مصر العربية الشقيقة، أرض الأزهر، أرض النيل، أرض العلم والعلماء ليشارك وزارة الأوقاف المصرية في مؤتمرها العالمي الذي يحضره علماء من ستين دولة، وأكثر من مائة وزير ومفتي ومن أهل العلم والفكر، وهو مؤتمر يتحدث عن دور المرأة في توعية المجتمع.

وأكد وزير الأوقاف والإرشاد بالجمهورية اليمنية أنه لا شك أن المرأة هي المدرسة التي فيها يتلقى الإنسان التربية والتعليم والتنشئة الصالحة، وهي الأم التي إذا أعددتها أعددت شعبًا صيب الأعراق.



