وزيرا خارجية مصر والسنغال يبحثان التطورات المتسارعة بمنطقة الساحل وغرب أفريقيا

كتب أحمد جمعة

التقى بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت مع السيدة ياسين فال وزيرة خارجية السنغال على هامش أعمال مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى أفريقيا "التيكاد"، المنعقد بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الوزيرين أشادا خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والسنغال خلال الفترة القادمة في شتى المجالات، وتطوير مسارات التعاون القائمة واستشراف آفاق جديدة للتعاون لاسيما في المجال الاقتصادي والاستثماري. هذا بالإضافة إلى دعم دور القطاع الخاص وتعزيز الروابط بين مجتمعات رجال الأعمال في البلدين، بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

وذكر المتحدث الرسمي، أن د. عبد العاطى تبادل وجهات النظر مع نظيرته السنغالية حول التطورات المتسارعة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، لاسيما التحديات الأمنية والتنموية، وكذا اتساع رقعة أنشطة الجماعات الإرهابية، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها مصر لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها لبناء قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال، والتي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام، فضلاً عن جهود بناء السلام ونشر مفاهيم الإسلام الوسطي المُعتدل ودحض الفكر المتطرف عن طريق البعثات الأزهرية.

كما أشاد الوزيران بالتنسيق الدائم والمُستمر بين البلدين وتوافق الرؤى فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المُشترك، مؤكدين على الحرص المتبادل على تعزيز التشاور في مختلف قضايا السلم والأمن في القارة من خلال تدشين آلية للتشاور السياسي بين الجانبين، إيماناً بالدور الهام الذي تضطلع به كل دولة منهما في محيطها الإقليمي وعلى الساحة الأفريقية. وكذلك اتفق الجانبان على تبادل تأييد ودعم ترشيحات البلدين للمناصب الدولية والأُممية المُختلفة.