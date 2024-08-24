وزارة الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة بمشروع سكن مصر بالمنصورة 29 سبتمبر

كتب أحمد حسن

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 29/9/2024، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 3/12/2024، في تسليم دفعة جديدة " 107 عمارات " من مشروع سكن مصر بالمناطق الأولى والثانية والثالثة بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة.

وقال وزير الإسكان، إن مدينة المنصورة الجديدة تضم وحدات سكنية متنوعة بين إسكان لمنخفضى الدخل، وإسكان متوسط، وفيلات وإسكان متميز، وبها شواطـئ مفتوحة للأسـر المصرية، وساحـات للاحتفال والترفيه " كورنيــش أهـــل مصـــر "، بجانب الحدائق المركزية الخضراء - الحديقة الجنوبية، إضافة إلى أنها مدينة تدعم حركة المشاة والدراجات، بجانب المشروعات الخدمية.

وفي الإطار نفسه، أوضح المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 49 بالمنطقة الأولى، ووحدات العمارتين 1 و 2 بالمنطقتين الثانية والثالثة، يوم الأحد 29/9/2024، على أن يتم استكمال تسليم الوحدات بالمنطقتين الثانية والثالثة بنفس أرقام العمارات للعمارتين 3 و 4، يوم الإثنين 30/9/2024، ووحدات العمارتين 5 و 6، يوم الثلاثاء 1/10/2024، ووحدات العمارتين 7 و 8، يوم الأربعاء 2/10/2024، وتخصيص يوم الخميس 3/10/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وسيتم تسليم وحدات العمارتين 9 ، 10، يوم الإثنين 7/10/2024، ووحدات العمارتين 11 ، 12، يوم الثلاثاء 8/10/2024، ووحدات العمارتين 13 ، 14، يوم الأربعاء 9/10/2024، وتخصيص يوم الخميس 10/10/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 15 ، 16، يوم الأحد 13/10/2024، ووحدات العمارتين 17 ، 18، يوم الإثنين 14/10/2024، ووحدات العمارتين 19 ، 20، يوم الثلاثاء 15/10/2024، ووحدات العمارتين 21 ، 22، يوم الأربعاء 16/10/2024، وتخصيص يوم الخميس 17/10/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، كما سيتم تسليم وحدات العمارتين 23 ، 24، يوم الأحد 20/10/2024، ووحدات العمارتين 25 ، 26، يوم الإثنين 21/10/2024، ووحدات العمارتين 27 ، 28، يوم الثلاثاء 22/10/2024، ووحدات العمارتين 29 ، 30، يوم الأربعاء 23/10/2024، وتخصيص يوم الخميس 24/10/2024 لمن تخلفوا عن الاستلام.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 31 ، 32، يوم الأحد 27/10/2024، ووحدات العمارتين 33 ، 34، يوم الإثنين 28/10/2024، ووحدات العمارتين 35 ، 36، يوم الثلاثاء 29/10/2024، ووحدات العمارتين 37 ، 38، يوم الأربعاء 30/10/2024، وتخصيص يوم الخميس 31/10/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، كما سيتم تسليم وحدات العمارتين 39 ، 40، يوم الأحد 3/11/2024، ووحدات العمارات 40 ، 41 ، 42، يوم الإثنين 4/11/2024، ووحدات العمارات 41 ، 43 ، 44، يوم الثلاثاء 5/11/2024، ووحدات العمارات 42، 45 ، 46، يوم الأربعاء 6/11/2024، وتخصيص يوم الخميس 7/11/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف المهندس محمد الغمراوي، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات 43 ، 47 ، 48، يوم الأحد 10/11/2024، ووحدات العمارات 47 ، 49، 50، يوم الإثنين 11/11/2024، ووحدات العمارة 48 منطقة ثانية، يوم الثلاثاء 12/11/2024، ووحدات العمارة 49 منطقة ثانية، يوم الأربعاء 13/11/2024، وتخصيص يوم الخميس 14/11/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وقال: سيتم تسليم الوحدات السكنية العمارة 50، يوم الأحد 17/11/2024، ووحدات العمارة 51، يوم الإثنين 18/11/2024، ووحدات العمارة 55، يوم الثلاثاء 19/11/2024، ووحدات العمارة 56، يوم الأربعاء 20/11/2024، وتخصيص يوم الخميس 21/11/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وسيتم تسليم وحدات العمارة 57، يوم الأحد 24/11/2024، ووحدات العمارة 58، يوم الإثنين 25/11/2024، ووحدات العمارة 59، يوم الثلاثاء 26/11/2024، ووحدات العمارة 66، يوم الأربعاء 27/11/2024، وتخصيص يوم الخميس 28/11/2024، للذين تخلفون عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأشار رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 67، يوم الأحد 1/12/2024، ووحدات العمارة 68، يوم الإثنين 2/12/2024، وتخصيص يوم الثلاثاء 3/12/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.