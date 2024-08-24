اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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هل ترغب في التميز في مجال الطاقة وتأسيس مسار مهني واعد؟.. اقرأ تفاصيل هذا الخبر من جامعة السويدي للتكنولوجيا

السبت، 24 أغسطس 2024 01:28 م
هل ترغب في التميز في مجال الطاقة وتأسيس مسار مهني واعد؟.. اقرأ تفاصيل هذا الخبر من جامعة السويدي للتكنولوجيا جامعة السويدي

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هل ترغب في التميز في مجال الطاقة وتأسيس مسار مهني واعد؟ جامعة السويدي للتكنولوجيا - بوليتكنك مصر، تفتح باب التقديم لبرنامج تكنولوجيا هندسة الطاقة، مقدمة لك فرصة استثنائية للاستفادة من منح دراسية تبدا من 20% وتصل الى 100%.

من خلال تعاونها مع شركتي ENI وEGAS، وتحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية، تمنحك الجامعة الفرصة لاكتساب خبرات ميدانية قيّمة وتطوير مهارات تقنية متقدمة في مجال الطاقة وبالشراكة مع كبرى الجامعات فى ايطاليا لاول مرة فى مصر. هذه الشراكة الفريدة توفر لك تجربة تعليمية متكاملة تمزج بين المعرفة الأكاديمية والتدريب العملي (بنسبة 60%).
انضم إلينا واستعد لمستقبل مليء بالفرص من خلال البرنامج.
جامعة السويدي للتكنولوجيا - بوليتكنك مصر هي بوابتك للنجاح والابتكار.
للمزيد من المعلومات، برجاء التواصل على : 15755

 

جامعة السويدي
جامعة السويدي

 

جامعة السويدي (2)
جامعة السويدي (2)

 







جامعة السويدي

برنامج تكنولوجيا هندسة الطاقة

جامعة السويدي للتكنولوجيا

بوليتكنك مصر




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