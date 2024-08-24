نقيب السكة الحديد: إضافة فروق طبيعة العمل كنسب مئوية بدءا من مرتبات أكتوبر

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر، ومترو الأنفاق، والشركات التابعة، إن مجلس المديرين بهيئة السكة الحديد، برئاسة المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة، قد قرر تعديل رواتب العاملين بالهيئة، اعتبارا من راتب شهر أكتوبر 2024، بإضافة فروق طبيعة العمل والوقاية والإثابة كنسب مئوية، على أساسي 30/6/2016 بدلا من المبالغ المقطوعة علي أساسي 30/6/2015، مع عمل جدولة للفروق المالية للسنوات السابقة لصرفها للعاملين.

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من النقابة العامة، برئاسة عبد الفتاح فكري، والتي طالبت بإلغاء قرار مجلس المدرين بالتمرير، في 14/9/2015 وتعديل المرتبات وفقا للقانون 81 لسنة 2016 قانون الخدمة المدنية.

وعليه وبناء على توجيهات المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل بضرورة العمل على صالح العاملين ، والمساهمة في رفع المعناة عنهم ، فقد قرر مجلس المديرين تعديل رواتب العاملين بالهيئة ، اعتبارا من راتب شهر أكتوبر القادم، كما تمت الموافقة على صرف تلك الفروق للعاملين الذين أحيلوا للمعاش ، إما بحكم قضائي قد صدر ، أو العدول عن التقاضي .

وتقدم مجلس النقابة العامة برئاسة عبد الفتاح فكري بخالص والتقدير للمهندس كامل الوزير ، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل ، والمهندس محمد عامر رئيس الهيئة ، وجميع قيادات الهيئة ، على استجابتهم لمطالب النقابة المشروعة وانحيازهم الدائم لصالح العاملين.