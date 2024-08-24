اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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نازحو دير البلح يأملون نجاح مفاوضات القاهرة لوقف الحرب على غزة

السبت، 24 أغسطس 2024 12:14 م
نازحو دير البلح يأملون نجاح مفاوضات القاهرة لوقف الحرب على غزة نازحو غزة - أرشيفية
أ ش أ

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أعرب نازحون من مدينة دير البلح عن أملهم في نجاح المفاوضات التي تجري في القاهرة لوقف الحرب على قطاع غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.


وقال النازحون ـ حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /السبت/ ـ نأمل من الوسطاء من مصر الشقيقة الكبرى ودولة قطر أن يضغطوا على كافة الأطراف لإنهاء هذا الصراع، مضيفين أن أهالي غزة يعانون بشدة من كافة النواحي.


وأضاف النازحون، أن أهل القطاع يحصلون على وجبة واحدة خلال اليوم، مؤكدين عدم وجود مياه للشرب ولا غذاء يكفي فضلا عن المجازر التي ترتكب يوميا ويسقط ضحيتها أطفال أبرياء ونساء وشيوخ.


وأكد النازحون رغبتهم في توصل الأطراف إلى حلول لان شعب غزة تحمل فوق قدرته ويريد العيش في سلام واستقرار.







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