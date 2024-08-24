اليوم السابع
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نائب محافظ الوادي الجديد تبحث استعدادات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

السبت، 24 أغسطس 2024 04:11 م
نائب محافظ الوادي الجديد تبحث استعدادات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

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شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بالاجتماع التنسيقي الذي عُقد بمقر وزارة الصحة والسكان بحضور الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة والتطوير المؤسسي، وذلك للإعداد لإطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتى تستعد الوزارة لإطلاقها على مستوى الجمهورية في الثامن والعشرين من شهر أغسطس الحالي ولمدة 100 يوم.

وأوضحت نائب المحافظ أن المبادرة تأتي في إطار مهام المجموعة الوزارية التي تم تشكيلها، والمختصة بمحور التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان المصري، والتي تهدف إلى تنفيذ برامج وتقديم خدمات تصل للمواطن على أرض الواقع بشكل سريع وفعال، بالتعاون بين كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.







الوادى الجديد

نائب محافظ الوادي الجديد

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