مفتى بلجراد بصربيا: شديد الحرص على حضور مؤتمر الأوقاف المصرية لأهمية موضوعه

كتب لؤى على

وصل الشيخ مصطفى يوسف سباهيتش مفتي بلجراد بصربيا إلى القاهرة اليوم للمشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي سيعقد بالقاهرة في الفترة من 25 – 26 أغسطس 2024م تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي".

وأشار مفتي بلجراد إلى أنه كان شديد الحرص على حضور هذا المؤتمر لأنه مؤتمر مهم جدًّا للمسلمين في العالم كله.

وأكد مفتي بلجراد أن مصر حضارة ومنارة للمسلمين في العالم أجمع، نجتمع فيها ونتعلم منها كيف نتعامل مع الناس مهما كان مكانهم، ونحن كمسلمين نعيش في الغرب في وضع الأقليات في حاجة ماسة إلى التعلم من مصر، وفي أشد الحاجة إلى كوادر مصرية كثيرة مؤهلة تأهيلًا عاليًا.

وأضاف مفتي بلجراد أنه بالنسبة لأهمية المرأة في حياة المسلم، فيكفي أن نعرف أنها هي الأم قبل كل شيء وهي المربية، مؤكدًا على أنه بصدد فتح آفاق جديدة للتعاون بين دار الإفتاء في صربيا وبين وزارة الأوقاف المصرية.