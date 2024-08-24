مصر تواصل جهود وقف الحرب على غزة.. غدا فى اليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: مصر تواصل جهود وقف الحرب على غزة

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