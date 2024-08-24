اليوم السابع
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مصابون جراء قصف الاحتلال محيط إحدى المدارس فى حى الزيتون بمدينة غزة

السبت، 24 أغسطس 2024 10:44 ص
مصابون جراء قصف الاحتلال محيط إحدى المدارس فى حى الزيتون بمدينة غزة غزة
كتب رامي محيى الدين

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني بإصابة عدد من الأشخاص جراء قصف الاحتلال محيط إحدى المدارس في حي الزيتون بمدينة غزة شمال القطاع.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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