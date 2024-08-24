مركز البدرشين يخصص يومًا فى الأسبوع للقاء الأهالى والسماع لمشكلاتهم

كتبت - مرام محمد

أعلن مركز ومدينة البدرشين، تنظيم لقاء جماهيري لخدمة المواطنين، يوم الإثنين من كل أسبوع، في تمام الساعة 12 ظهرًا، بمقر مجلس المدينة، للسماع إلى مشكلات وشكاوى المواطنين وحلها، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس ومدينة البدرشين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بعقد لقاء أسبوعي مع المواطنين، بحضور إدارات الحي والمركز، للاستماع إلى شكاواهم وتوجيه المسئول في الحال للتعامل مع الشكوى وحلها.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بعرض تقرير دوري بنتائج لقاءات المواطنين والشكاوى المعروضة من قبلهم وآليات التعامل معها وحلها، مؤكدًا على التواجد الميداني للتأكد من ذلك.

وأكد ضرورة تشديد الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من جودتها وكفاءتها، والتطوير المستمر للعمل في جميع الإدارات، والتواجد الميدانى والتفاعل مع المواطنين بالشارع.



