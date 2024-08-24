مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ: ضبط 310 منشآت طبية غير مرخصة

كفر الشيخ- محمد سليمان

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، حملة تفتيشية مكثفة استهدفت المنشآت الطبية الخاصة في مختلف أنحاء المحافظة، في إطار الحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بتوجيهات لواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.

أسفرت الحملة، التي شملت 420 منشأة طبية، عن نتائج لافتة ، حيث تبين أن 110 منشآت فقط تعمل بتراخيص قانونية وفقاً للمعايير المطلوبة. فيما تم ضبط 310 منشآت تعمل بدون ترخيص قانوني، مما استدعى اتخاذ إجراءات فورية لإغلاقها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، أن هذه الحملات تأتي في إطار التزامنا بضمان تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة للمواطنين. لن نتهاون مع أي مخالفات تهدد صحة وسلامة المرضى، وسنواصل جهودنا في رصد ومتابعة أي تجاوزات للقوانين المنظمة".