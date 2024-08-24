محافظ بنى سويف يحث المشاركين بمبادرة المشروعات الخضراء على سرعة استكمال ملفاتهم

بنى سويف هانى فتحى

دعا الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المشاركين في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء إلى استكمال ملفاتهم قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من سبتمبر 2024. وذلك ضمن استراتيجية المحافظة لتعزيز الاستدامة البيئية ودعم جهود الدولة في تشجيع المبادرات الخضراء.

وأكد المحافظ أهمية استكمال جميع الملفات اللازمة للمشاريع المشاركة في المبادرة بمواعيدها المحددة، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تسهم بشكل فعال في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية متعددة لأهالي المحافظة، إذ أنها تشمل كافة الأنشطة البيئية والاجتماعية المتعلقة بتحسين البيئة والمجتمع المحلي، فضلًا عن الحد من تأثيرات تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز التنوع البيولوجي، والحد من التلوث، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستدامة.

وأضاف المحافظ أن المبادرة تشمل مشاريع متنوعة تتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي، بما في ذلك المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى المبادرات التي تقدمها الشركات الناشئة والمشاريع التنموية ذات الصلة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة. وتشمل المشاريع أيضًا مبادرات المجتمع المحلي غير الهادفة للربح، التي تعزز من دور الفرد والمجتمع في الحفاظ على البيئة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل المشروعات الذكية الخضراء، تسهل عملية تقديم المشاريع وتقييمها، وتحديد الفائزين الذين سيتم الإعلان عنهم في احتفالية خاصة مرتقبة. ويمكن للمهتمين بالمشاركة زيارة الموقع الإلكتروني www.sgg.eg للحصول على مزيد من المعلومات وتقديم مشاريعهم قبل الموعد النهائي المحدد.