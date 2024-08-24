محافظ ببنى سويف يتابع سير امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة2024/2023، التي بدأت " اليوم السبت "وتستمر على مدار 10 أيام، لتختتم في الثالث من شهر سبتمبر المقبل ،حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن 2900 طالباً وطالبة "نظامي/ خدمات/ منازل" موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة

واطمأن المحافظ، من وكيل الوزارة هاني عنتر،والذي أشار إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية "منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان و انتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان ،حيث أدى"اليوم" الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية

وأشار وكيل التعليم إلى الالتزام بتوجيهات المحافظ "الدكتور محمد هاني غنيم" بتضافر الجهود والتنسيق بين رؤساء المدن ومديرى إدارات التعليم بتوفير ‏سبل الراحة لأداء امتحانات الدور الثاني فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء عقد الامتحانات،منوها عن الاتصال الدائم بين غرفة عمليات المديرية وغرفتي الوزارة والمحافظة من ناحية وغرف إدارات التعليم من ناحية آخرى لمتابعة سير الامتحانات ،والاطمئنان على تذليل أية معوقات، بجانب تكليف رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب، مؤكداً على الملاحظين بضرورة التأكيد على قيام الطلاب والطالبات بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس ومراجعتها قبل التوقيع عليها وكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية ، قبل بداية الامتحان ب 10 دقائق،فضلاً عن التنبيه على الطلاب بعدم استخدام التليفون المحمول أو أية أجهزة حديثة داخل اللجان أو أي من وسائل الغش المختلفة،مؤكداً على التصدى لأي محاولات غش ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحان.