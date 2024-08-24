محافظ القاهرة: تحقيق مصلحة المواطن هدف العمل المشترك مع أعضاء مجلس النواب

كتب سيد الخلفاوى

التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عددًا من أعضاء مجلس النواب بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة ، والسكرتير العام ، والسكرتير العام المساعد ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الهيئات ، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة .

وأشار محافظ القاهرة خلال اللقاء إلى أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للمساهمة فى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين ، مؤكدًا ضرورة مشاركة النواب فى وضع مشروعات الخطة الإستثمارية السنوية لتخرج معبرة عن الإحتياجات الفعلية للمواطنين .

وأكد محافظ القاهرة على أن تحقيق مصلحة المواطن هى هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين .

وخلال اللقاء ناقش أعضاء مجلس النواب عددًا من الموضوعات المتعلقة باحتياجات المواطنين فى دوائرهم خاصة رفع مستوى النظافة ، ومعالجة مشكلات الصرف الصحى ، وإقامة المدارس والمستشفيات ، وإنشاء كبارى للمشاة ومطبات أمام المدارس.