محافظ الغربية يتابع أعمال صيانة وترميم المسجد الأحمدى بطنطا

الغربية محمد طارق

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أعمال التطوير والصيانة الجاري تنفيذها بالمسجد الاحمدي، بمدينة طنطا، والذي يعد من أهم المعالم السياحية والآثار الإسلامية في منطقة وسط الدلتا وأحد أهم وأقدم المساجد بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال الصيانة هدفها الحفاظ على المظهر التاريخي والحضاري للمسجد من الخارج طبقا للخطة التطويرية لوزارة الأوقاف، مؤكدا أن أعمال الصيانة تشمل دهانات للعقود الخارجية بالمدخل، تنظيف وجلى شبابيك نحاسية أثرية بالواجهة الرئيسية والمدخل الرئيسي، عمل الصيانة الشاملة للمئذنتين والقبه الرئيسية، صيانة واستكمال ودهانات الاسوار الجانبية للمدخل الرئيسي.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء طبقا للجدول الزمني المحدد مع مراعاة المواصفات القياسية والفنية في التنفيذ وبدقة عالية، وشدد علي الحفاظ على المظهر التراثي للمسجد حيث انه مزار هام لكافة ضيوف المحافظة.