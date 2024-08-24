محافظ الجيزة يوجه بالإسراع فى وتيرة الأعمال بمشروعات مياه الشرب

كتبت - مرام محمد

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أهمية تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسراع من وتيرة الأعمال بها، لما لها من أهمية حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال جولته الميدانية لمتابعة عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة أوسيم، لتوفير بنية تحتية متكاملة والوقوف على سبل النهوض بها.

وأوضح المحافظ، خلال تفقده محطة القيراطيين بمركز أوسيم أن المشروع يعكس أهمية حيوية للمواطنين، إذ تبلغ طاقة المحطة الاستيعابية 120 ألف متر مكعب على مرحلتين، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتشغيلها بقدرة 60 ألف متر مكعب، والتى من شأنها المساهمة في تحسين مستوى ضغوطات المياه في عدد من القطاعات بمركز أوسيم.

وحرص المحافظ على تفقد جميع أقسام المرحلة الأولى من المحطة والتأكد من تشغيلها بشكل كامل وبدون أية معوقات.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال لتحقيق معدلات إنجاز أعلى لسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع طبقًا للجدول الزمني المحدد لتحقيق تحين ملحوظ في زيادة كميات المياه المنتجة.

رافق المحافظ، إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام المساعد، وعددًا من أعضاء مجلس النواب، ورئيس مركز أوسيم، ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، ومديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.