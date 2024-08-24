محافظ الأقصر يتابع أعمال تطوير وتمهيد شوارع المدينة لخدمة المواطنين.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قاد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، جولة ميدانية لمتابعة أعمال المشروعات الخدمية داخل مدينة الأقصر، ضمن جولاته الميدانية المستمرة بالمحافظة، وبرفقته الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندسة الهام شيباني مدير مديرية الطرق.

وشملت جولة محافظ الأقصر، تفقد أعمال تطوير شارع النيابة الإدارية (شارع العشرين) بمنطقة حوض 18 ، بطول 500 متر وعرض 20 متر، والذي يربط بين شارع التلفزيون وطريق العوامية ـ الجولي فيل، حيث تجري استكمال أعمال التسوية والتمهيد ووضع طبقة السن والأساس للوصول للمنسوب المناسب مع استكمال أعمال المرافق (الكهرباء ـ المياه ـ الصرف) تمهيدا للبدء في أعمال إنشاء البردورات والأرصفة وورصف الطريق.

ووجه المحافظ بتذليل كافة العقبات مع الالتزام بالمواصفات القياسية بالتنسيق بين كافة جهات الاختصاص ، لسرعة الانتهاء من الأعمال بالشارع لدخوله الخدمة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع مدرسة الفنون بطول حوالى 500 م تقريباً، والتي تشمل إحلال وتجديد ورفع البلاط المتهالك بالجزر الجانبية ورفع كفاءة البردورات، وإنشاء أحواض للزراعات ابتداءً من ميدان الإبروتيل وصولاً حتي ميدان صلاح الدين، تمهيداً لتنفيذ خطة رصف وتطوير شاملة للطريق خلال خطة العام المالي الجاري.

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لطلاء أسوار مدرسة الأقصر الإعدادية الثانوية بنات، بما يتلائم مع تطوير شارع مدرسة الفنون، كما وجه المحافظ برفع مستوى النظافة والتجميل بشارع فايزة أبوالنجا للظهور بالشكل اللائق لمدينة الأقصر.

وخلال الجولة استجاب محافظ الأقصر، لطلب أحد المواطنين بتركيب انترلوك بأحد الشوارع المتفرعة من شارع البوتاجاز بمنطقة شرق السكة، حيث انتقل المحافظ إلى الموقع ووجه ببدء العمل الفوري لتركيب الانترلوك بالشارع، موجها تعليماته بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة بالمنطقة ورفع القمامة أولا بأول للحفاظ على صحة المواطنين.

كما وجه محافظ الأقصر، خلال الجولة باستمرار أعمال التوسع في أعمال التشجير وتكثيف زراعة الشتلات بالأحواض داخل الجزر والأرصفة والتوسع في المساحات الخضراء لتوفير بيئة آمنة ونظيفة، وبما يساهم في التخفيف من حدة أشعة الشمس تنفيذا للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.









