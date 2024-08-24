محافظ الإسماعيلية يوجه مديرية الطرق بإغلاق دوران الاستثمار بسبب الحوادث

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية باتخاذ اللازم نحو تأمين الطرق، حرصًا على سلامة المواطنين، نظرًا لكثرة الشكاوى والحوادث المتكررة للدوران أمام المنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية.

ومن جانبه صرح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أنه تم إغلاق الدوران وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفًا أن البديل له للقادم من طريق 36 متوجهًا إلى مدينة الإسماعيلية يتخذ الدوران أسفل الكوبري العلوي بالمستقبل، بينما القادم من القاهرة متجهًا للاستثمار يتخذ الدوران أمام النصب التذكارى.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن اهتمامه الأساسي سلامة المواطنين من المارة وأصحاب المركبات وأن أي قضايا للشارع الإسماعيلي يتم بحثها ودراستها بطريقة علمية لاتخاذ القرار المناسب.