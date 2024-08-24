محافظ الإسماعيلية يتابع حملة نظافة ليلية بقرية نفيشة وتوابعها

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بالمحافظة، بتكثيف أعمال النظافة العامة، والقضاء على تراكمات القمامة والمخلفات، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين خاصة فى قطاعى النظافة والإنارة العامة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لقرية نفيشة، التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، بتنفيذ حملة نظافة ليلية بالقرية وتوابعها، بسيارات ومعدات وآلات مركز ومدينة الإسماعيلية.

وأشار العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أن أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات، تم تنفيذها بمنطقة أبوعطوة وتوابعها (الدريسة، السوق، المثلث، مدرسة الصنايع، أول أبوعطوة، أبوهمام، السلخانة، وأول البركة).

كما تم تنفيذ الأعمال بقرية نفيشة، بمناطق (الطريق الصحراوى، العمارات، البوستة، مركز شرطة الضواحى، المؤسسة، أسفل كوبرى نفيشة البحرية، ومساكن عبدون).

ومن جانبه، أكد وائل المصرى، رئيس الوحدة المحلية لقرية نفيشة، أنه تم نقل جميع الحمولات لمصنع تدوير القمامة بمنطقة أبو بلح، والتى بلغت 200 طن قمامة ومخلفات.



حملة نظافة بقرية نفيشة وتوابعها



حملة نظافة بقرية نفيشة وتوابعها