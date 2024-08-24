اليوم السابع
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السبت، 24 أغسطس 2024 12:51 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مباحثات جزائرية - يابانية لتعزيز التعاون الثنائى فى مجال الابتكار التكنولوجى

السبت، 24 أغسطس 2024 12:00 ص
مباحثات جزائرية - يابانية لتعزيز التعاون الثنائى فى مجال الابتكار التكنولوجى ياسين وليد وتسوجى كيوتو
أ ش أ

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 بحث وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، الجزائرى، ياسين وليد، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية فى اليابان، تسوجى كيوتو، تعزيز التعاون بين الجزائر واليابان فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال.


جاء ذلك على هامش زيارته إلى اليابان لحضور الاجتماع الوزارى لمؤتمر طوكيو الدولى حول التنمية الأفريقية (TICAD).


وبحسب بيان وزارة اقتصاد المعرفة الجزائرية، أكد الطرفان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية لدعم التنمية فى القارة الأفريقية.







الجزائر

اليابان

الابتكار التكنولوجى

ريادة الأعمال




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