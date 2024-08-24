مباحثات جزائرية - يابانية لتعزيز التعاون الثنائى فى مجال الابتكار التكنولوجى

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بحث وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، الجزائرى، ياسين وليد، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية فى اليابان، تسوجى كيوتو، تعزيز التعاون بين الجزائر واليابان فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال.



جاء ذلك على هامش زيارته إلى اليابان لحضور الاجتماع الوزارى لمؤتمر طوكيو الدولى حول التنمية الأفريقية (TICAD).



وبحسب بيان وزارة اقتصاد المعرفة الجزائرية، أكد الطرفان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية لدعم التنمية فى القارة الأفريقية.