اليوم السابع
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فصائل فلسطينية: استهدفنا ناقلة جنود إسرائيليين بقذيفة الياسين 105 بدير البلح

السبت، 24 أغسطس 2024 10:44 ص
فصائل فلسطينية: استهدفنا ناقلة جنود إسرائيليين بقذيفة الياسين 105 بدير البلح مركبات اسرائيلية
كتب رامي محيى الدين

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قالت فصائل فلسطينية: استهدفنا ناقلة جنود إسرائيليين بقذيفة الياـين 105 شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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