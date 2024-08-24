فريق مشارك بدورى أبطال المدارس في العلمين: التنظيم والملاعب على أعلى مستوى

كتب الأمير نصرى

قال محمد الجوهرى، مدرب فريق مشارك فى دورى أبطال المدارس لكرة القدم بمدينة العلمين الجديدة، يشارك معنا 8 فرق بنظام المجموعات، وتوجد مجموعتان كل مجموعة بها 4 فرق، والحمد لله وصلنا للنهائى والتنظيم هنا على أعلى مستوى.

وأضاف اللاعب محمد سعيد، خلال لقاء من داخل المدينة بكاميرا برنامج "العالم فى العلمين"، المذاع على شاشة سى بى سى، أن الفريق يسير على طريق الفوز وفزنا بـ 3 مباريات ويتبقى النهائى وأجواء المباريات جميلة، والملعب جيد ساعدنا على خوض مباراة جيدة، مؤكدا أن مهرجان العالمين أسعد الجميع".

أتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.