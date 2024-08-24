فرش وتأثيث المصالح الحكومية بالمجمع المميكن بالوادى الجديد تمهيدا للافتتاح.. صور

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن استكمال أعمال تأثيث وفرش المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات الملحقة بمباني الجهات الحكومية المختلفة، وذلك في إطار استعدادت افتتاح المجمع الحكومى المميكن للمحافظة وبدء انتقال العاملين لمقر الجهات الحكومية فيه، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة الإنتهاء من توفير كافة الخدمات وتشغيل المرافق العامة.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وجه بسرعة نهو الأعمال المتبقية وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة فى تنفيذ أعمال المجمع الحكومى المميكن بالخارجة وذلك خلال جولته الأسبوع الماضي، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر المجمع الحكومى، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين.

و تفقّد المحافظ مقرّ المبنى الإداري للمحافظة ومبنى التعامل مع الجمهور، مُوجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية، وتوصيل أجهزة التكييف والتبريد والبدء في أعمال التأثيث والفرش، بالإضافة لتركيب الواجهات الزجاجية بمجمع المحاكم، كما وجّه بتدبير عمالة إضافية لأعمال الري والعناية بالمسطحات الخضراء، وتكليف مركز الخارجة بإعداد نموذج إضاءة خارجية لجميع المباني.