على جمعة: مؤتمر الأوقاف جديد من نوعه ويبين دور المرأة في بناء التكوين العقلي

كتب لؤى على

أصدر الدكتور على جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بيان حول مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الخامس و الثلاثين والذي تتولاه وزارة الأوقاف والمنعقد في الفترة من 25 و 26 أغسطس 2024 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئاسة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بعنوان دور المرأة في بناء الوعي وأكد أن هذا المؤتمر جديد من نوعه يبين دور المرأة في بناء التكوين العقلي و التجربة الإنسانية العميقة التي تعد رائدة في العالم كله من خلال واعظات وزارة الأوقاف و واعظات الأزهر الشريف تجربة عجيبة ورائدة و قائدة حاول كثير من دول العالم اتخاذها نموذجا علميا و عمليا في النواحي الثقافية والاجتماعية والاقتصادية و الإبداعية وتجديد الخطاب الديني.

وأشار إلى المهمة الفعالة التي تقع على عاتقي واعظات الأوقاف والأزهر الشريف وتوجب عليهن الواجبات نحو وطنهن ومجتمعهن وهذا هو المأمول من ناحية الوعي وبث روح الانتماء والعزيمة و الإصرار والاهتمام بالمقدسات وبناء المسئولية الوطنية والتحذير من دعوى الفساد في الأرض و الإرهاب وتهميش ما تقوم به المرأة المصرية والمسلمة عبر التاريخ من عمارة الأرض وتزكية النفس و عبادة الله.

وأكد أهمية نشاط المرأة في تصحيح المفاهيم وتربية النشء وبث القيم الأخلاقية والدينية في العالم مما يذكرنا بقول الشاعر الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعب طيب الأعراق.

وقال، إن ما تقوم به وزارة الأوقاف ومجلسها الأعلى للشؤون الإسلامية يعد بوابة مهمة للدخول من خلال مبدأ عمارة الأرض الذي أمرنا الله سبحانه وتعالي به في القرآن الكريم و من خلال دينه الحنيف يعد مهمة أساسية للدخول إلى بناء الحضارة الإنسانية.

وأضاف، أن ما تقوم به وزارة الأوقاف يعبر تعبيرا عمليا عن الاهتمام بحقوق الإنسان وببناء الأكوان وبناء الحضارات والمساهمة في القيادة و الريادة داخل مصر و خارجها و رحب بضيوف المؤتمر الذين جاءوا من أكثر من 60 دولة للمساهمة تحت دراسة هذا الموضوع الأهم والأولى بالدراسة بأبحاث متميزة كما أشاد بتكريم المرأة سواء أكانت مسلمة أو غير مسلمة داخل البلاد وخارجها لبيان أهمية ما تقوم به من بناء للحضارة وتبليغ لقيم الأخلاق.