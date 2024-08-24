ضبط 13 طن دقيق بلدى مدعم محظور تداوله داخل مخزن فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث التموين من ضبط مخزن بناحية قرية ساقية المنقدي بمركز أشمون يدير نشاط لإعادة نخل وتعبئة الدقيق البلدي المدعم ، حيث يتم تجميع الدقيق البلدي والمحظور تداوله من مخابز مختلفة بهدف نخله وتدويره وإعادة تعبئته داخل شكائر مدون عليها أسماء مطاحن مملوكة للغير وبيعها في الأسواق علي كونه دقيق سياحي فاخر بهدف الغش والتربح والاستيلاء علي الدعم بطريقة غير مشروعة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية قدرها 13 طن دقيق عبارة عن 200 شيكارة دقيق بلدي مدعم محظور تداوله بالأسواق ومخصص للمخابز البلدية ،٦٠ شيكارة دقيق منخول داخل شكائر مدون عليها دقيق فاخر سياحي، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.