"صحة قنا" تناقش سبل التعاون مع التأمين الصحى

قنا صابر سعيد

عقد الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، اجتماعاً لمناقشة سبل التعاون المشترك بين هيئة التأمين الصحي بالمحافظة ومديرية الصحة لدعم منافذ الخدمة الصحية المختلفة والدفع بالخدمات الطبية اللازمة للمنتفعين علي تلك المنافذ.

حضر الاجتماع الدكتور سيف، رئيس التفتيش الطبي علي فروع التأمين الصحي بالجمهورية، والدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع جنوب الصعيد للتأمين الصحي بقنا، والدكتور أيمن السيد، مدير إدارة الطوارئ والرعاية العاجلة والحرجة بالمحافظة.

وناقش بدران، التعاون المشترك بين هيئة التأمين الصحي ومستشفيات مديرية الصحة من خلال تبادل الفرق الطبية المتخصصة واللازمة لتشغيل عيادات التأمين الصحي في العديد من مراكز المحافظة.

كما ناقش وكيل وزارة الصحة، أوجه الدعم اللازمة لتوفير الأطباء تمهيداً لافتتاح العناية المركزة بمستشفي التأمين الصحي بقنا، والدعم بما يلزم لتوفير خدمات علاجية طارئة بتلك المستشفي بهدف التخفيف عن المرضي ورفع المعاناة عنهم من خلال فتح منافذ طبية مختلفة تدعم المسيرة العلاجية داخل المحافظة.

وبين بدران، دعم التأمين الصحي بعدد من الفرق الطبية اللازمة في العديد من التخصصات في عيادات التأمين الصحي للنهوض بالخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين وفقاً لقانون التأمين الصحي.

وأكد الدكتور أشرف كمال، توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة التكامل والتعاون المشترك والمتبادل بين مديرية الصحة والتأمين الصحي للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمنتفعين من أبناء المحافظة.