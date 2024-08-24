صحة سوهاج: تدريب 64 من الكوادر الطبية والفنية من العاملين لرفع كفاءتهم

سوهاج عمرو خلف

قامت إدارة المعامل بمديرية الصحة بسوهاج، بعقد دورة تدريبية لعدد 64 من الكوادر الطبية والفنية من العاملين بالمعمل المشترك، وذلك فى إطار خطة تدريب ورفع كفاءة الفرق الطبية بالمنشآت الصحية بالمحافظة، وتحت إشراف الدكتورة نانسى الجندى رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج وبمتابعة الدكتورة صفاء أبوالسعود مدير إدارة المعامل بالمديرية.

وأوضح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الهدف من الدورة هو تدريب ورفع كفاءة ومهارة الكوادر الطبية بالمعمل المشترك. لتقديم خدمة أفضل للمترددين على المعمل.

ومن جانبها أشارت الدكتورة صفاء أبو السعود مدير إدارة المعامل، أن الدورة عقدت على مدار 4 ايام واستهدفت الأطباء والصيادلة والكيميائيين والفنيين العاملين بالمعمل المشترك، لافتة إلى أن الدورة ناقشت وتناولت المستوى الأساسى من المخاطر الحيوية والأمن والأمان المعملى.

أجرى التدريب الدكتورة كاترين يوسف والدكتورة إيمان كامل، مدربتا ومنسقتا الأمان الحيوى بالمحافظة.