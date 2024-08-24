سماء الأقصر تشهد تحليق 27 رحلة بالون طائر على متنها 860 سائح.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت رحلات البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم السبت، تحليق رحلات البالون الطائر بصورة طبيعية حيث خرجت بسماء البر الغربى 27 رحلة بالون طائر أقلت على متنها حوالي 860 سائح من حول العالم، وسط أجواء مميزة من البهجة والفرحة بين السياح بالبر الغربي.



وتحصل الشركات فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، حيث يتم الإقلاع للسماء حيث تصل الرحلات لارتفاع 650 متر بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، حيث يستمتع السياح بمشاهدة معابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.



ومن الجدير بالذكر إنه تبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها في الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.



البالونات تحلق بين الطبيعة الساحرة غرب الأقصر



تحليق رحلات البالون الطائر غرب الأقصر