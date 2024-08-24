توجيه بإعادة تشغيل مركز التنمية الشاملة للطفولة والأمومة بحى منشأة ناصر

كتب وليد عبد السلام

وجهت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بتطوير وإعادة تشغيل مركز التنمية الشاملة للطفولة والأمومة بحي منشأة ناصر.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لمركز التنمية الشاملة للطفولة والأمومة التابع للمجلس بحي منشأة ناصر بهدف إعادة تشغيله مرة أخرى بعد توقفه لفترة من الزمن، بما يخدم الأطفال وأسرهم بالمنطقة.

وأشارت "السنباطي" إلى أنه سيتم توفير حزمة من الخدمات للأطفال وأسرهم بالمركز من خلال برامج تنمية شاملة كرفع الوعي بقضايا الطفولة وتمكين الفتيات وتقليل الممارسات الضارة التي تلحق بهن كختان الإناث وزواج الأطفال والتسرب من التعليم.

وأكدت "السنباطي" على معاودة تنفيذ برنامج تنمية الأسرة والطفل وتنفيذ برامج تهدف إلى التمكين الاقتصادي للأسر بما ينعكس على رفاه الأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ ورش تدريبية لتنمية المهارات لدى الأمهات المعيلات والفتيات كالتدريب على مهن يدوية تزيد من دخل تلك الأسر بما يساهم فى خفض نسب عمل الأطفال، كما سيتم اتاحة أنشطة ترفيهية ورياضية للأطفال وبرامج الإرشاد الأسري.