تنفيذ 425 مشروعا جديدا بالمناطق الصناعية فى البحيرة ..إعرف التفاصيل

البحيرة- ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة خلال الفترة الماضية، عددا كبيرا من المشروعات الخدمية والتنموية التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وتعد المناطق الصناعية المقامة بوادى النطرون وحوش عيسى بالبحيرة، من أهم المناطق الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية والتى تنعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية.

وتقع أهم المناطق الصناعية بالبحيرة بمركزى وادى النطرون وحوش عيسى على مساحة أكثر من 800 فدان خارج الكتلة السكنية.

ويبلغ عدد المشروعات المخصصة بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون 335 مشروعًا بالمنطقة الصناعية فى القطاعات الصناعية المختلفة منها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.

وتضم المنطقة الصناعية بوادى النطرون 91 مشروع قائم و47 مشروعا بدأ الإنتاج و44 مشروعا تم الحصول على رخص التشغيل وفى مرحلة التشغيل التجريبى و100 مشروع تحت الإنشاء بالإضافة إلى 121 مشروعا جار السير فى إجراءات التراخيص والموافقات الإدارية.

وفى مركز حوش عيسى تم تخصيص المنطقة الصناعية على مساحة 346 فدانا بمنطقة الطرانة ، وبلغ إجمالى عدد المشروعات المخصصة بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى نحو 90 مشروعا منها مشروعات غذائية وكيماوية ودوائية

يذكر أن عدد المشروعات التى تم تنفيذها على أرض محافظة البحيرة خلال الفترة الماضية بلغ 6768 مشروعًا جديدا تغطى كافة المجالات الخدمية والتنموية بتكلفة أكثر من 87.6 مليار جنيه.

كما تضم الخطة الاستثمارية الجديدة لمحافظة البحيرة 2765 مشروعا خدميا وتنمويا بتكلفة 7 مليار و236 مليون جنيه.

وتتصدر مشروعات الرصف بالبحيرة الخطة الاستثمارية الجديدة ب 1430 مشروع بتكلفة 3208 مليون جنيه .