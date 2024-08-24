تموين المنيا يحرر 148 محضرا خلال حملات على المخابز والأسواق

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، تحرير 148محضراً تموينياً بمراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة نظمتها مديرية التموين بالتنسيق مع الرقابة التموينية ومباحث التموين، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 148محضراً، ففي مجال المخابز البلدية تم تحرير 91 محضراً متنوعاً ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- بيع بأزيد من السعر الرسمى- توقف - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات).

وفى مجال الأسواق، تم تحرير 55 محضراً ما بين (سلع منتهية الصلاحية ـ عدم الإعلان عن الأسعار - ذبح خارج المجازر - عدم وجود شهادة صحية - بدون ترخيص - تجار تموينيين - سلع مجهولة المصدر)، كما تم تحرير محضرين فى مجال المواد البترولية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.