تكريم أبناء الصحفيين المتفوقين بالإعدادية والثانوية فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

كرمت نقابة الصحفيين الفرعية، بمحافظة الإسكندرية، الطلاب المتفوقين من أبناء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، والحاصلين على الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة وما يعادلها.

وذلك بحضور رزق الطرابيشي رئيس النقابة الفرعية وبسمة الشريف مشرف عام النشاط في النقابة، وشوكت سعد، وكيل المجلس وأيمن عبد المجيد عضو لجنة النقابة العامة للصحفيين.

وقالت بسمة الشريف، عضو مجلس نقابة صحفيي الإسكندرية، ومقرر النشاط بالنقابة: إن النقابة الفرعية فى الإسكندرية، كرمت اليوم السبت، 20 من أبناء الصحفيين، الحاصلين على الشهادتين الإعدادية والثانوية، مؤكدة على واجبه تجاههم لإدخال البهجة والسرور على وجوه الطلاب، مشيرة إلى أنها ستكون عادة سنوياً لمشاركة الصحفيين أفراحهم.

وأضافت عضو مجلس النقابة الفرعية، أنه تم تنظيم حفل التكريم، بمقر النقابة الفرعية للصحفيين، بالإسكندرية وحرص الزميل أيمن عبد المجيد عضو النقابة العامة على مشاركة الزملاء وأبنائهم.

وأشارت إلى أنه لأول مرة منذ 10 سنوات يتم تنظيم احتفالية كبيرة بهذا الشكل لتكريم أكبر عدد ممكن من الطلاب أبناء الصحفيين فى الإسكندرية، وإن كان جرى تكريم 4 من أبناء الصحفيين العام الماضى، لكن آخر مرة جرى تنظيم احتفالية مماثلة كانت فى عام 2015 فى عهد الراحلة هويدا فتحى النقيب السابق للصحفيين بالاسكندرية وكان في مكتبة الإسكندرية.

وسعت الشريف لإقامة عدد دورات لصالح الصحفيين، مشيرة إلى أنها نظمت أول دورة لأبناء الصحفيين في الذكاء الاصطناعي والدوبلاج وتحويل المناهج الدراسية إلي مادة مصورة العام الماضي، بالإضافة إلى عقد مسابقة دينية لأبناء الصحفيين في شهر رمضان الماضي.

وجاءت أسماء أبناء الزملاء الحاصلين على الشهادة الإعدادية على النحو التالى وهم كل من:

1- مروان محمد هلال، نجل الزميلة الصحفية جيهان حسين

2- رحمة ملهم محمد العيسوي كريمة الزميل الصحفي ملهم العيسوى

3-مريم عصام شكري كريمة الزميل الصحفي عصام شكرى

4- أكمل رضا محمد شعبان نجل الزميلة الصحفية بسنت رشاد

5- كنزي محمد عبد الرحمن كريمة الزميل الصحفي محمد عبد الرحمن

6- سفيان ممدوح عثمان نجل الزميلة الصحفية نهال الحبشى

7- فريدة ممدوح عثمان كريمة الزميلة الصحفية/نهال الحبشى

8- جهاد ممدوح عثمان

كريمة الزميلة الصحفية نهال الحبشي

٩- رؤي طارق فتحي حسين

كريمة الزميل الصحفي طارق فتحي

كما تضمنت أسماء أبناء الزملاء الحاصلين على الشهادة الثانوية:- 1- منة الله رزق الطرابيشي

كريمة الزميل الصحفي رزق الطرابيشي

2- هايدي شوكت سعد

كريمة الزميل الصحفي شوكت سعد

3- ملك ملهم محمد العيسوى

كريمة الزميل الصحفي ملهم العيسوي

4- مريم أحمد فاروق عبد المنعم

كريمة الزميل الصحفي احمد فاروق

5- عمر أشرف منير

نجل الزميل الصحفي أشرف منير

6- هاجر ياسر شميس

كريمة الزميل الصحفي ياسر شميس

7- أهله أشرف حامد

كريمة الزميل الصحفي أشرف حامد

8- ياسين أشرف حامد

نجل الزميلة الصحفي أشرف حامد

9- يارا إبراهيم رضوان

ريم إبراهيم رضوان

كريمتا الزميل الصحفي الراحل ابراهيم رضوان .

10- عمر وليد شعبان

نجل الزميل الصحفي وليد شعبان



تكريم ابناء الصحفيين المتفوقين بمحافظة الإسكندرية



تكريم ابناء الصحفيين المتفوقين في الإسكندرية



حفل تكريم ابناء الصحفيين المتفوقين في الإسكندرية