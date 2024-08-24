اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2024 12:00 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تقرير لـ"العالم في العلمين" يستعرض بطولة "القاضية" للفنون القتالية

السبت، 24 أغسطس 2024 10:51 م
تقرير لـ"العالم في العلمين" يستعرض بطولة "القاضية" للفنون القتالية بطولة "القاضية" للفنون القتالية
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرض برنامج "العالم في العلمين"، المذاع على قناة سي بي سي، تقريرا تلفزيونيا، عن بطولة القاضية للفنون القتالية في نسختها الخامسة ولأول مرة في مهرجان العلمين الجديدة، وأجرت لقاءات مع بعض اللاعبين المشاركين والجمهور الذين عبروا عن إعجابهم بتنظيم البطولة.

وتضم البطولة 12 نزالاً احترافياً بين 24 لاعباً من 8 جنسيات مختلفة، بما في ذلك 11 لاعباً مصرياً و13 لاعباً أجنبياً من دول "روسيا، البرازيل، نيجيريا، توغو، السودان، الجزائر، المغرب، ومصر البلد المنظمة".

حيث شهدت البطولة نزالاً مثيراً على لقب بطولة العالم في الوزن الخفيف بين المقاتل المصري محمد سمير والبطل البرازيلي جوناثان كارلوس، كما شهدت البطولة لأول مرة نزالاً على لقب بطولة العالم في فئة السيدات وزن الديك بين الملكة المصرية دينا عثمان وبطلة نيجيريا تروليم دووز.

وقد شهدت الفعالية حضور ما يقارب 1500 شخص من الجمهور، في جميع المباريات مما يعكس النمو المتزايد لشعبية رياضة الفنون القتالية المختلطة في مصر.

يأتي ذلك ضمن اهتمام وزارة الشباب والرياضة بأجندة السياحة والفاعليات الرياضية بجمهورية مصر العربية ووضع مصر على خريطة كبرى الفعاليات الرياضية.
 







مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين

مهرجان العلمين 2024

حفلات العلمين اليوم

اسعار حفلات العلمين

حفلات مهرجان العلمين

حفلات العلمين

جدول حفلات العلمين

حجز حفلات العلمين

كيفية حجز تذاكر العلمين

موقع حجز تذاكر العلمين

اليوم السابع بلس

فعاليات مهرجان العلمين




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة