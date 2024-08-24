تقرير لـ"العالم في العلمين" يستعرض بطولة "القاضية" للفنون القتالية

كتب محمد شعلان

عرض برنامج "العالم في العلمين"، المذاع على قناة سي بي سي، تقريرا تلفزيونيا، عن بطولة القاضية للفنون القتالية في نسختها الخامسة ولأول مرة في مهرجان العلمين الجديدة، وأجرت لقاءات مع بعض اللاعبين المشاركين والجمهور الذين عبروا عن إعجابهم بتنظيم البطولة.

وتضم البطولة 12 نزالاً احترافياً بين 24 لاعباً من 8 جنسيات مختلفة، بما في ذلك 11 لاعباً مصرياً و13 لاعباً أجنبياً من دول "روسيا، البرازيل، نيجيريا، توغو، السودان، الجزائر، المغرب، ومصر البلد المنظمة".

حيث شهدت البطولة نزالاً مثيراً على لقب بطولة العالم في الوزن الخفيف بين المقاتل المصري محمد سمير والبطل البرازيلي جوناثان كارلوس، كما شهدت البطولة لأول مرة نزالاً على لقب بطولة العالم في فئة السيدات وزن الديك بين الملكة المصرية دينا عثمان وبطلة نيجيريا تروليم دووز.

وقد شهدت الفعالية حضور ما يقارب 1500 شخص من الجمهور، في جميع المباريات مما يعكس النمو المتزايد لشعبية رياضة الفنون القتالية المختلطة في مصر.

يأتي ذلك ضمن اهتمام وزارة الشباب والرياضة بأجندة السياحة والفاعليات الرياضية بجمهورية مصر العربية ووضع مصر على خريطة كبرى الفعاليات الرياضية.

