تقديم الخدمات العلاجية لـ 17 ألف مواطن على نفقة الدولة خلال شهر بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة لعدد 16 ألف و 742 مواطناً، مؤكدا أن مديرية الصحة تواصل تقديم الرعاية الطبية والعلاج على نفقة الدولة، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولى بالرعاية مع إجراء فحص دقيق وشامل لبيان مدى احتياجها للتدخل السريع.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، جهود المديرية في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة خلال شهر يوليو الماضي، لافتاً إلى أنه تم تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة لـ 16 ألف و742مواطنا، بتكلفة بلغت 33 مليون و884 ألف جنيه، مشيراً إلى أن خدمات العلاج على نفقة الدولة تضمنت تقديم خدمات العمليات الجراحية والمناظير والعناية المركزة والغسيل الكلوي والعلاج الخارجي لأمراض القلب والباطنة والروماتويد والأمراض المناعية وعمليات الرمد، مؤكدا حرص فريق إدارة العلاج على نفقة الدولة على متابعة الحالات باستمرار والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.