تعود للقرن الأول الهجرى.. 7 معلومات عن جبانة أسوان التاريخية

أسوان - عبد الله صلاح

فى أقصى جنوب مصر، تقع جبانة أسوان التاريخية، والتى ترجع للعصور الأولى خلال فترة الفتوحات الإسلامية، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن الجبانة:

1- تسمى جبانة أسوان بـ "البقيع الأسوانى".

2- يرجع تاريخها إلى القرن الأول الهجرى.

3- تضم أقدم شاهد قبر إسلامي في مصر مؤرخ سنة 31 هجرية باسم عبدالرحمن الحجزى أو الحجرى.

4- القبب الفاطمية بها، تعد أثر إسلامى مسجل لدى وزارة الآثار المصرية برقم 10357 لسنة 1951.

5- تنقسم إلى مجموعتين الجبانة القبلية والبحرية ويرجع ذلك لأن أسوان هي البوابة الجنوبية لمصر كما أن العرب عند الفتح العربي كانوا يستحسنون السفر برا إذ كانوا يمرون بالبحر الأحمر ثم الحجاز والعكس.

6- كانت هناك صراعات دموية بين النوبة والفاتحين مما أدي إلي استشهاد العديد من المسلمين.

7- من الخصائص المعمارية التي تميزت بها القباب الفاطمية بأسوان أنها ذات مظهر لا يوجد فى أى مكان آخر بمصر ومن هذه الخصائص: ظاهرة القرون وهي أن كل حافة من حواف الاضلاع الثمانية تقابل الأوجه الثماني ببعضها من الخارج ترتفع لأعلي وهذه ظاهره محلية بأسوان.



إضاءة المقابر ليلا



الجبانة القديمة



الطراز المعمارى للقبب الفاطمية



القبب الفاطمية بأسوان



القبب من الداخل



المقابر الفاطمية



توفير إضاءة ليلية بالجبانة