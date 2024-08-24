اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أغسطس 2024 03:06 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تعود للقرن الأول الهجرى.. 7 معلومات عن جبانة أسوان التاريخية

السبت، 24 أغسطس 2024 02:00 ص
تعود للقرن الأول الهجرى.. 7 معلومات عن جبانة أسوان التاريخية الطراز المعمارى للقبب الفاطمية
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى أقصى جنوب مصر، تقع جبانة أسوان التاريخية، والتى ترجع للعصور الأولى خلال فترة الفتوحات الإسلامية، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن الجبانة:

1- تسمى جبانة أسوان بـ "البقيع الأسوانى".
2- يرجع تاريخها إلى القرن الأول الهجرى.
3- تضم أقدم شاهد قبر إسلامي في مصر مؤرخ سنة 31 هجرية باسم عبدالرحمن الحجزى أو الحجرى.
4- القبب الفاطمية بها، تعد أثر إسلامى مسجل لدى وزارة الآثار المصرية برقم 10357 لسنة 1951.
5- تنقسم إلى مجموعتين الجبانة القبلية والبحرية ويرجع ذلك لأن أسوان هي البوابة الجنوبية لمصر كما أن العرب عند الفتح العربي كانوا يستحسنون السفر برا إذ كانوا يمرون بالبحر الأحمر ثم الحجاز والعكس.
6- كانت هناك صراعات دموية بين النوبة والفاتحين مما أدي إلي استشهاد العديد من المسلمين.
7- من الخصائص المعمارية التي تميزت بها القباب الفاطمية بأسوان أنها ذات مظهر لا يوجد فى أى مكان آخر بمصر ومن هذه الخصائص: ظاهرة القرون وهي أن كل حافة من حواف الاضلاع الثمانية تقابل الأوجه الثماني ببعضها من الخارج ترتفع لأعلي وهذه ظاهره محلية بأسوان.

إضاءة المقابر ليلا
إضاءة المقابر ليلا

 

الجبانة القديمة
الجبانة القديمة

 

الطراز المعمارى للقبب الفاطمية
الطراز المعمارى للقبب الفاطمية

 

القبب الفاطمية بأسوان
القبب الفاطمية بأسوان

 

القبب من الداخل
القبب من الداخل

 

المقابر الفاطمية
المقابر الفاطمية

 

توفير إضاءة ليلية بالجبانة
توفير إضاءة ليلية بالجبانة

 

جبانة أسوان
جبانة أسوان

 







جبانه اسوان

الجبانه الفاطميه

اسوان

الاثار الاسلاميه

اخبار المحافظات

اخبار مصر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة