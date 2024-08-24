تعليم كفر الشيخ: 293 طالبا أدوا امتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 293 طالبا وطالبة أدوا أول امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة، اليوم السبت، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وأنه تابع أعمال الإمتحانات من غرفة العمليات بالمديرية، سبقها تفقد مركز توزيع الأسئلة، ومتابعة وصول الأسئلة للجان.

وأضاف عبدالله، أن غرفة العمليات بالمديرية، لم ترصد أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب، وأنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى جميع الإدارات التعليمية من تجهيز اللجان وتوفير الخدمات والاحتياجات اللازمة، حرصا على حسن سير العمل وانضباطه، وأنه اطمأن على انتظام دخول الطلاب، ووصول أوراق الأسئلة للجان سير الامتحانات وعددها 12 لجنة موزعة بـ 12 إدارة تعليمية.