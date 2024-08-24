اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أغسطس 2024 01:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم كفر الشيخ: 293 طالبا أدوا امتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة

السبت، 24 أغسطس 2024 01:18 م
تعليم كفر الشيخ: 293 طالبا أدوا امتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع امتحانات الدور الثاني
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 293 طالبا وطالبة أدوا أول امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة، اليوم السبت، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وأنه تابع أعمال الإمتحانات من غرفة العمليات بالمديرية، سبقها تفقد مركز توزيع الأسئلة، ومتابعة وصول الأسئلة للجان.

وأضاف عبدالله، أن غرفة العمليات بالمديرية، لم ترصد أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب، وأنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى جميع الإدارات التعليمية من تجهيز اللجان وتوفير الخدمات والاحتياجات اللازمة، حرصا على حسن  سير العمل وانضباطه، وأنه اطمأن على انتظام دخول الطلاب، ووصول أوراق الأسئلة  للجان سير الامتحانات وعددها 12 لجنة موزعة بـ 12 إدارة تعليمية.

 







كفر الشيخ

ثانوية عامة

تعليم كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

امتحانات

لجان الثانوية العامة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة